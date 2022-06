Primera Division Robert Lewandowski für Barça zu krassem Gehaltsverzicht bereit

"Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei", sagte Robert Lewandowski im Rahmen des Zusammenzugs der polnischen Nationalmannschaft. "Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können." Lewandowski will also definitiv nicht mehr für den FC Bayern spielen – trotz laufendem Vertrag bis 2023.

Barça bietet Robert Lewandowski weniger als die Hälfte

Wie der spanische Journalist Javi Miguel berichtet, soll Lewandowski in Barcelona zukünftig "nur" noch neun Millionen Euro verdienen. Das ist weniger als die Hälfte seines aktuellen Gehalts. Der FC Bayern alimentiert den Superstar mit 22 Millionen Euro im Jahr, was ihn in der bayrischen Landeshauptstadt zum unangefochtenen Spitzenverdiener macht.

Lewandowski scheint damit keine Probleme zu haben, für seinen Barça-Traum große Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Der Pole weiß natürlich um die verheerende wirtschaftliche Situation, in der sich die Blaugrana befinden – und die nach aktuellem Stand einen Lewandowski-Transfer so oder so nicht zulassen würde.