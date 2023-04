"Das reicht nicht": Es hagelt Kritik an Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ist Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft, blieb zuletzt aber ohne Treffer im Dienst für sein Heimatland. Kritik am Superstar des FC Barcelona wird laut.

Zuletzt litt der 34-Jährige im Nationaldress aber an einer Ladehemmung. An den ersten beiden Spieltagen der EM-Qualifikation blieb er ohne Treffer – beim 1:3 gegen Tschechien und beim knappen 1:0 Arbeitssieg über Albanien.

78 Treffer hat Robert Lewandowski in seiner Nationalmannschaftskarriere bisher erzielt. Damit ist der Ex-Münchner bester Torjäger der Verbandsgeschichte. Zudem ist er der Spieler mit den meisten Einsätzen (140) für Polen.

Diese Kritik wird der als Vorzeigeprofi bekannte Toptorjäger des FC Barcelona (25 Saisontreffer) nicht gerne hören - ebenso wenig wie die Aussage von Dominik Wardzichowski. Lewandowski habe "zwei Stufen" unter Sturmkollege Karol Swiderski (26, Charlotte) agiert, so der Journalist von sport.pl.

Lewandowski wurde "das Talent gestohlen"

Sebastian Parfjanowicz, bei TVP Sport angestellt, bemühte einen Vergleich mit Hollywood. "Lewandowski sieht aus wie diese NBA-Stars aus dem Film Space Jam, denen Aliens das Talent gestohlen haben", so Parfjanowicz.

Laut Ex-Nationalstürmer Włodzimierz Lubański Lewandowski habe zwar einige Einzelaktionen gezeigt, aber "das reicht es für einen Spieler seines Kalibers nicht aus. Er kann weder mit dem ersten noch mit dem zweiten Spiel zufrieden sein."

Lewandowski fordert Geduld ein

Robert Lewandowski hofft indes auf Geduld mit der Nationalmannschaft. Man befinde sich im Umbruch. Das müsse man deutlich machen. "Es kann nicht alles sofort so funktionieren, wie wir uns es erhoffen", so der Superstar.

Lewandowski mit Barça gegen den Tabellenletzten

Nach den Länderspielen geht es für Lewandowski am Wochenende auf Vereinsebene weiter. Mit dem FC Barcelona gastiert er am Samstagabend in Elche. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine faustdicke Überraschung. Der Elche Club de Fútbol ist mit nur 13 gesammelten Punkten nach 26 Spieltagen abgeschlagen Tabellenletzter der Primera Division.

