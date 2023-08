Robert Lewandowski: Ist die Ära des Barça-Stürmers vorbei?

Der FC Barcelona startet am 13. August in die neue Saison. Zum Saisonauftakt gegen den FC Getafe vertrauen die Katalanen im Sturmzentrum wieder auf Routinier Robert Lewandowski (34). TV-Experte Gary Lineker (62) rät Barça allerdings dazu, einen neuen Knipser ins Visier zu nehmen.

Ex-Spieler des FC Barcelona sieht Kylian Mbappe stärker als Lewandowski

Die aufgezählten Stars haben in Linekers Augen aber das Nachsehen, wenn Kylian Mbappe (24) hinzugenommen wird. Der Noch-Spieler von Paris Saint-Germain brilliere zwar eher auf der linken Außenbahn. "Aber wenn Sie mich fragen, welchen Spieler ich am liebsten in meinem Team haben will, ist es Mbappe. Er ist das komplette Paket, herausragend!", schwärmte der Brite.

Witzigerweise wird Mbappe derzeit erneut mit einem Wechsel zu Real Madrid, dem Erzfeind des FC Barcelona, in Verbindung gebracht. Zumindest in Bezug auf den Franzosen muss sich Robert Lewandowski also vorerst keine Sorgen machen.

Zumal der langjährige Goalgetter des FC Bayern in seinem ersten Jahr bei Barça durchaus Eindruck machen konnte. Mit seinen 23 Ligatoren hatte der Pole schließlich erheblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Hinzu kamen noch zehn weitere Treffer in den anderen vier Wettbewerben.

