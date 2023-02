Robert Lewandowski kann in LaLiga Geschichte schreiben

Robert Lewandowski hat für den FC Barcelona seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer bereits 14 Tore in der Liga erzielt - Foto: / Getty Images

Gegen Betis Sevilla war er wieder einmal zur Stelle. Robert Lewandowski erzielte am Mittwoch im knappen Duell gegen die Andalusier sein 14. Saisontor in der Primera Division. Der ehemalige Münchener führt die Torschützenliste vor Joselu (Espanyol, 11 Tore) an.

In der Bundesliga wurde Lewandowski einmal im Trikot des BVB und sechsmal im Dienst des FC Bayern Torschützenkönig, in der Primera Division könnte er sich nun zum achten Mal als bester Torschütze einer Top5-Liga krönen. Doch damit nicht genug.

Lewandowski bald treffsicherster Pole in der Primera Division?

Hält Lewandowski seine Torquote bei – er trifft in LaLiga im Schnitt alle 90 Spielminuten – dürfte er vor seinem Vertragsende im Sommer 2026 bester polnische Torjäger der Primera Division-Historie werden.