Robert Lewandowski lässt mit dieser Aussage jedes Barça-Herz höher schlagen

In der Community des FC Barcelona eroberte Robert Lewandowski die Herzen im Sturm. Kein Wunder, denn gleich in seiner ersten Saison schoss er seinen neuen Verein mit 23 Toren zur Meisterschaft. Lewandowski wurde daraufhin mit der Pichichi-Trophäe zum besten LaLiga-Torschützen ausgezeichnet.

Wechsel nach Saudi-Arabien für Robert Lewandowski kein Thema

Mit dieser Aussage ist auch klar, dass für Lewandowski ein Wechsel nach Saudi-Arabien nicht infrage kommt. Von dort soll ihm ein astronomisches Angebot vorliegen. Die alles in allem enttäuschende Saison, die mal wieder ein frühes Ausscheiden in der Champions League bereithielt, weckt unterdessen Lewandowskis Ehrgeiz.

"Wir müssen in der Champions League ein besseres Spiel zeigen, denn das ist das einzige große Manko in dieser Saison", so Lewandowski über die internationalen Ziele in der kommenden Spielzeit.