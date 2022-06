Real bagget an Sadio Mane Robert Lewandowski: So könnte Real Madrid seinen Wechsel zu Barça verhindern

Für Robert Lewandowski kommt eine Zukunft beim FC Bayern trotz laufenden Vertrags bis 2023 nicht mehr infrage. Das machte der Pole bei einer Pressekonferenz im Lager seiner Nationalmannschaft mehr als deutlich.

"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", erklärte der Nationalstürmer unmissverständlich. "Wechsel zu Barça? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden."

Der FC Bayern in Person von Vorstandsboss Oliver Kahn reagierte bei SPORT1: " Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer - ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat."