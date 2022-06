Primera Division Robert Lewandowski: Streit eskaliert! Joan Laporta geht auf Javier Tebas los

Javier Tebas ist für seine klare Haltung in sämtlichen Themenfeldern bekannt. Am Dienstag äußerte sich der LaLiga-Boss zum anhaltenden Tauziehen um Robert Lewandowski, den der FC Barcelona "Stand heute nicht verpflichten kann", so Tebas. Joan Laporta will das nicht auf sich sitzen lassen.

"Angesichts der Äußerungen des LaLiga-Präsidenten, dass wir einen Spieler nicht unter Vertrag nehmen können, möchte ich ihn daran erinnern, dass seine Aufgabe darin besteht, über die Profiliga und die Vereine zu wachen", sendet Barça-Präsident Laporta mittels des vereinseigenen Kanals aus.

Und weiter: "Ich bitte ihn, von Äußerungen darüber abzusehen, ob wir einen bestimmten Spieler unter Vertrag nehmen können oder nicht, denn das schadet eindeutig den Interessen des FC Barcelona."