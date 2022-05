Primera Division Robert Lewandowski vor Barça Wechsel – Ex-Berater: "Dein ganzes Leben willst du zu Real Madrid"

Robert Lewandowski will am liebsten noch in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln, und auch die Blaugrana haben großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem amtierenden Weltfußballer. Sein ehemaliger Berater kann den plötzlichen Sinneswandel seines Ex-Klienten nicht wirklich nachvollziehen.