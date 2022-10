FC Barcelona Robert Lewandowski: "In Spanien zu leben war mein Traum"

App laden Andre Oechsner

Transferexperte

Unser Fachmann für den Transfermarkt, berichtet seit 2015 über den internationalen Fußball und die Bundesliga. Seit 2019 im Team von Fussballeuropa.com.

Robert Lewandowski geht bei Barça in allen Belangen voran - Foto: / Getty Images

Zum Ärger des FC Bayern schloss sich Robert Lewandowski in diesem Sommer dem FC Barcelona an. Kontakt in die katalanische Metropole gab es nach Angaben des Superstars vor seinem Wechsel nicht.

Video zum Thema

Robert Lewandowski bekräftigt in einem Interview, dass er vor seinem Wechsel zum FC Barcelona zu keinem der dortigen Entscheidungsträger Kontakt hatte. "Ich habe vor meinem Wechsel mit niemandem aus Barcelona gesprochen. Ich kannte den Verein, zu dem ich gehen wollte, persönlich und habe nicht darüber nachgedacht, was in Barcelona passiert", sagte Lewandowski dem polnischen Kanal Sportowy. Für 45 Millionen Euro verstärkte sich Barça in diesem Sommer mit Lewandowski, der beim FC Bayern eine riesengroße Lücke hinterließ. Mit zwölf Toren und zwei Vorlagen in seinen ersten neun Pflichtspielen hatte der Superstar keine Anlaufschwächen.

FC Barcelona Barça kann sich Martin Zubimendi abschminken