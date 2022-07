FC Barcelona Robert Lewandowski weiterhin glücklos bei Barça

Dabei hat es Lewandowski im Match gegen die New York Red Bulls zur Genüge versucht. Sechs Schüsse, davon vier auf den gegnerischen Kasten, gab der Pole ab. Etwas Zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus. Den 2:0-Sieg besorgten stattdessen der formstarke Ousmane Dembele (25) in der 40. Minute und der für Lewy eingewechselte Memphis Depay (28) in der 87. Minute.

Lewandowskis (erfolglose) Versuche belegen immerhin, dass der Neuzugang zumindest auf dem Rasen einen guten Draht zu seinen neuen Mitspielern hat. Bis zum Saisonstart bleiben dem langjährigen Bundesligaspieler zudem noch knapp zwei Wochen. Barça absolviert seinen Liga-Auftakt am 13. August vor heimischer Kulisse gegen Rayo Vallecano.