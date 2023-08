Robert Lewandowski wieder ohne Barça-Tor: "Muss mehr Geduld haben"

Erzwingen kann man nichts. Vor allem dann nicht, wenn Stürmer mit Ladehemmung zu kämpfen haben. So ist das aktuell bei Robert Lewandowski der Fall, der auch beim 2:0 gegen Cadiz nicht zu seinem Debüttreffer in der neuen Saison kam.

Barça gibt Robert Lewandowski Rückendeckung

"Er wird ein Tor machen", war Barça-Trainer Xavi Hernandez nach dem Spiel überzeugt. "Er muss mehr Geduld haben und darf sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, aber was auch immer er trifft, es wird an der richtigen Stelle sein. Ich denke, er war in der zweiten Halbzeit gut. Er braucht ein Tor, wie alle Stürmer. Er ist da keine Ausnahme."

Auch ein Lewandowski menschelt also. Mit 33 Toren und acht Vorlagen legte der Stürmerstar nach seinem Wechsel nach Barcelona eine mehr als zufriedenstellende Debütsaison hin. Mit allein 23 Treffern in der Meisterschaft schoss keiner in LaLiga mehr, Barça holte durch Lewandowski maßgeblich den Titel.

Barça gratuliert: Robert Lewandowski hat Geburtstag

Durch den Arbeitssieg gegen Cadiz hat Barça nun aber erst mal einen Fehlstart abgewendet. Lewandowski hatten sich am Sonntag mehrere Chancen geboten, vor allem per Kopf war es dem 35-Jährigen, der an diesem Montag seinen Geburtstag feiert, aber nicht vergönnt, ein Erfolgserlebnis zu haben.