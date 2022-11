Robert Lewandowski macht Kampfansage an die Konkurrenz

Robert Lewandowski Bekam am Mittwoch die Auszeichnung für den besten Torschützen in Europa - Foto: / Getty Images

Am Mittwoch wurde Robert Lewandowski (34) als bester europäischer Torschütze der Vorsaison der "Goldene Schuh" überreicht. Ein letztes Erinnerungsstück an seine erfolgreiche Zeit bei den Bayern, für die er zuletzt 35 Tore erzielte. Mit Barça will der Neuzugang seinen Siegeszug unbedingt fortsetzen.

"Ich bin stolz darauf, einem Verein anzugehören, der mehr als ein Verein ist", schwärmte Lewandowski am Mittwoch bei seiner Auszeichnung über den FC Barcelona und versprach: "Wir sind auf dem Weg, Großes zu leisten und ich bin überzeugt, dass es nächstes Jahr soweit sein wird." Gleichzeitig sprach der Mittelstürmer von einer "Aufbau- und Anpassungsphase", die sein Team aktuell durchlaufe.

Nach seiner ersten Hinrunde im Barça-Trikot zieht Lewy indes ein gemischtes Resümee. "In La Liga geht es uns gut und in der Champions League wurden einige Fehler gemacht, die uns zum Ausscheiden brachten." Barcelona belegte in einer Gruppe mit Inter Mailand und Lewandowskis Ex-Klub, dem FC Bayern, nach der Vorrunde nur den dritten Rang und muss daher im Frühjahr in der Europa League antreten.

Titel-Hunger ungestillt

Dieser Dämpfer hat Lewandowskis Motivation allerdings in keinster Weise ins Wanken gebracht. "Ich schieße gerne Tore und werde versuchen, einen weiteren Goldenen Schuh zu holen, aber das Wichtigste sind die Titel der Mannschaft. Ich bin bei Barça und wir wollen hier Titel gewinnen."

In der Liga stehen die Chancen hierfür gewiss am besten. Als Tabellenführer könnte der Abstand zum Zweitplatzierten Real Madrid zum Jahresende fünf Punkte betragen, wenn die Königlichen heute Abend gegen Cadiz (Anstoß 21:30 Uhr) keine Punkte einfahren.