"Großes Potenzial": Robert Lewandowski bereut Barça-Wechsel nicht

Robert Lewandowski bekam am Montag die Gerd Müller Trophy - Foto: / Getty Images

Robert Lewandowski ist am Montag erneut zum erfolgreichsten Torjäger gekürt worden. Der Superstar des FC Barcelona ist in seiner Dankesrede der Meinung, dass er sich genau zum richtigen Zeitpunkt für den Wechsel zum FC Barcelona entschieden hat.

"Ich bin sehr stolz, diesen Preis gewonnen zu haben. Vor allem, weil er nach Gerd benannt ist. Er war ein großes Vorbild", sagte Lewandowski nach der Überreichung. "Alles, was ich erreicht habe, auch, dass ich seinen Tor-Rekord in der Bundesliga von 40 Toren geknackt habe, habe ich ihm und meinen Mitspielern zu verdanken."

Thema in Lewandowskis Rede war auch sein Wechsel zum FC Barcelona: "Ich bin glücklich, dass ich in Barcelona bin. Ich glaube, ich bin zum richtigen Zeitpunkt in den Verein gekommen. Wenn wir weiter hart arbeiten, können wir große Dinge erreichen. Es ist ein neues Kapitel und ich fühle mich gut, die Mannschaft hat großes Potenzial."