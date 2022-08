Primera Division Rolle rückwärts: Pablo Torre bleibt doch bei Barça

Der FC Barcelona setzt offenbar nun doch auf Pablo Torre, was gegen den zuletzt verbreiteten Meldungen spricht.

Pablo Torre und der FC Barcelona gehen zusammen in die Saison. Laut SER Cantabria wird der 19-Jährige nun doch nicht an seinen Ausbildungsklub Racing Santander verliehen. Darüber habe Barça den Zweitligisten am Dienstag informiert.

Das liegt wohl vor allem daran, weil Xavi Hernandez Torre nicht abgeben will. A Partido Unico zufolge ist sich Barças Trainer bewusst, dass es im Verlauf der Saison zu einigen Ausfällen kommen kann. Torre könnte außerdem nach der Weltmeisterschaft vermehrt zum Einsatz kommen.