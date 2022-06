FC Chelsea Romelu Lukaku: Berater dementiert Gerüchte – mischt Barça jetzt mit?

In der Causa Romelu Lukaku gibt es offensichtlich nach momentanem Stand keine neuen Entwicklungen. "Das, was im Moment in der Presse aufgetaucht ist, sind nur Spekulationen. Es gibt im Moment nichts zu kommentieren", nimmt dessen Berater Sebastian Ledure bei Sportitalia Stellung.

Lukaku wird seit Wochen mit einem Abgang vom FC Chelsea in Verbindung gebracht. Seine Premierensaison dort lief weit unter dem ab, was sich die verantwortlichen Parteien erhofft hatten. Vor allen Dingen eine Rückkehr zu Inter Mailand war in den letzten Wochen immer wieder Thema. Zudem sollen der FC Bayern und neuerdings des FC Barcelona ihre Hüte in den Ring geworfen haben.

Bei Barça Alternative zu Robert Lewandowski

Barça bevorzugt für die vorderste Reihe eigentlich Robert Lewandowski, tut sich mit der Umsetzung des Transfers allerdings schwer. Der Mundo Deportivo zufolge ist Lukaku der Alternativkandidat, sollte der Lewandowski-Deal tatsächlich nicht umsetzbar sein. Bereits Ex-Trainer Ronald Koeman wollte Lukaku ins Camp Nou holen.