Ronald Araujo: Barça würde es lieben, wenn Lionel Messi zurückkäme

Eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi lässt den FC Barcelona nicht los. Immer wieder gibt es Wortmeldungen in diese Richtung. Die neueste kommt von Ronald Araujo.

Es gibt beim FC Barcelona viele Befürworter einer Rückkehr von Lionel Messi, aber auch einige, die das Kapitel endlich der Vergangenheit angehören wollen lassen. Ronald Araujo gehört definitiv der ersten Fraktion an.

Im Gespräch mit dem Barça-Blogger Gerard Romero sagt Araujo: "Wenn ich Mateu Alemany wäre, würde ich Bentancur und Messi verpflichten." Rodrigo Bentancur spielt gemeinsam mit Araujo für Uruguay und steht bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, fällt allerdings wegen eines Kreuzbandrisses lange aus.

Araujo würde sich, wäre er der Barça-Kaderplaner, also eher auf Messi konzentrieren. "Natürlich ist er ein Spieler, den jeder in der Mannschaft haben möchte", so Araujo weiter, "es wäre etwas Großartiges, etwas Besonderes. Ich weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber natürlich würden wir es lieben."