FC Barcelona : Ronald Araujo fehlt Ronald Koeman gegen Valencia

Barça-Coach Ronald Koeman muss am Sonntag auf Ronald Araujo verzichten. Der uruguayische Nationalspieler verpasst das Duell mit dem FC Valencia verletzungsbedingt.

Nach Untersuchungen der medizinischen Abteilung des FC Barcelona vom Donnerstag steht fest: Der Südamerikaner muss pausieren. Wie lange Araujo voraussichtlich ausfallen wird, gaben die Katalanen nicht bekannt. Man werde überwachen, wie sich seine Verletzung entwickelt, heißt es in der Mitteilung.

Araujo hatte sich im Länderspiel gegen Argentinien eine Oberschenkelverletzung im rechten Bein zugezogen. Ob er am Wochenende gegen die Fledermäuse auflaufen kann, war zunächst ungewiss.

Nach der Partie gegen Valencia stehen für Barcelona die Aufgaben in der Champions League gegen Kiew (20.10) und in La Liga gegen Real Madrid (24.10) an.