Primera Division Ronald Araujo feiert Barça-Wechsel von Robert Lewandowski

Ronald Araujo kann es kaum erwarten, erstmals mit Robert Lewandowski auf dem Platz stehen zu können. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir einen Spieler mit der Qualität von Lewandowski bekommen. Es ist eine Freude, es ist großartig", zeigte sich Araujo nach der ersten Trainingseinheit in den USA äußerlich gefasst, innerlich aber hochjubelnd.

Am Samstag gab der FC Barcelona den Lewandowski-Transfer feierlich bekannt. Die Blaugrana zahlen im Gegenzug eine fixe Ablöse von 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an den FC Bayern. Dem Vernehmen nach erhält der Weltfußballer einen Dreijahresvertrag.