FC Barcelona : Ronald Araujo: So will Barça die Verlängerung angehen

Der FC Barcelona hat einige aufstrebende junge Fußballer in seinen Reihen. Definitiv dazu gehört Ronald Araujo, dessen Vertrag so schnell wie möglich verlängert werden soll.

Als in der letzten Wochen Gerüchte um ein vermeintliches Interesse von Real Madrid an Ronald Araujo hochgekommen waren, mussten viele, die es mit dem FC Barcelona halten, erst mal schlucken. Die Azulgrana arbeiten aber bereits an der Vertragsverlängerung.

Nach Informationen der Mundo Deportivo ist für die kommenden Tage ein Treffern mit Araujos Berater Edoardo Mazzolari geplant. Barça wolle den Vertrag um fünf Jahre ausweiten. Über die wirtschaftlichen Details der neu definierten Zusammenarbeit müsse erst noch verhandelt werden.