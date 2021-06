FC Barcelona : Was Pep Guardiola über Koemans Verbleib bei Barça denkt

Allzu lange liegt es noch nicht zurück, dass Joan Laporta in der Trainerpersonalie Klarheit geschaffen hat. Der Vereinspräsident des FC Barcelona bestätigte Ronald Koeman erst in der vorhergehenden Woche in seinem Amt.

Für Pep Guardiola ist es die beste Wahl, welche die Blaugrana hätten treffen können. "Ich bin ein guter Freund von Ronald, bin sehr glücklich und weiß es, weil ich mit dem Präsidenten gesprochen habe und er von der Entscheidung überzeugt ist", erklärt Guardiola der Mundo Deportivo.

Koeman habe es nach Einschätzung des ehemaligen Barça-Trainers verdient, ein Jahr mit Fans im Stadion genießen zu dürfen. Überdies geht Guardiola fest davon aus, dass das sportliche Abschneiden des Großklubs in der kommenden Saison wesentlich besser sein wird.