FC Barcelona : Ronald Koeman dementiert Gerüchte um Riqui Puig

Ronald Koeman legte Riqui Puig (21, Vertrag bis 2023) im vergangenen Sommer einen Leih-Wechsel ans Herz, um genügend regelmäßige Spielzeit zu erhalten. Das Eigengewächs blieb jedoch im Camp Nou.

Seitdem durfte der spielstarke Mittelfeldakteur aus der eigenen Jugendabteilung erst 95 Spielminuten im Barça-Trikot auflaufen. Zuletzt erhielt er gegen Granada einen Kurzeinsatz (17 Minuten).

Am Rande der Partie wiederholte Koeman seinen Leih-Tipp an Riqui Puig ohne diesen jedoch beim Namen zu nennen. Es war aber klar, dass sein Hinweis, Spieler mit wenig Spielpraxis sollten dem Weg von Carles Alena (22, Leihe an Getafe) folgen, auch für den 21-Jährigen galt.