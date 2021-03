FC Barcelona : Ronald Koeman erklärt Bankplatz von Antoine Griezmann

"Das ist keine Nachricht. Wir haben uns entschlossen, das System zu ändern, weil wir Dembele in der Spitze haben wollten", sagte der Niederländer nach dem Auswärtssieg in Andalusien.

Durch den Führungstreffer durch Ousmane Dembele fühlt sich Koeman in seiner Einschätzung bestätigt. "Wir brauchten jemanden, der schneller ist als Griezmann an Messis Seite", so der Barça-Coach. "Das ist aber keine Bestrafung."

Am Mittwoch (21 Uhr) geht es für Barcelona erneut gegen Sevilla. Dieses Mal nicht in der Primera Division, sondern im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Barça muss ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholen. Pedri (Wade) fällt aus. Ronald Araujo (Knöchel) ist fraglich.