FC Barcelona : Ronald Koeman: Erste halbe Stunde beste Barça-Leistung der letzten Jahre

Dem FC Barcelona ist der Auftakt in die neue Saison durch ein 4:2 gegen Real Sociedad geglückt. Trainer Ronald Koeman zeigte sich im Nachgang vor allem mit der ersten halben Stunde zufrieden.

In der Vorsaison war Gerard Pique wegen verschiedener Verletzungen lange raus. Am Sonntag eröffnete der Verteidiger mit seinem Kopfball den Torreigen. "Körperlich ist er besser als in der letzten Saison, das hilft uns sehr. Seine Einstellung ist vorbildlich und er hat ein tolles Tor erzielt", lobte Trainer Ronald Koeman nach dem Spiel.

Vor allem der überragende Martin Braithwaite ließ den FC Barcelona erfolgreich in die neue LaLiga-Saison starten. Der Stürmer, der eigentlich abgegeben werden soll, stach mit einem Doppelpack sowie einer Torvorlage heraus und war auf Barça-Seite definitiv der Matchwinner.

"Wir haben viel an unserem Spiel ohne Ball und am Pressing gearbeitet", so Koeman über den Arbeitsfokus der vergangenen Wochen. Schwärmend äußerte sich der Barça-Coach vor allem über den Spielbeginn. "Die erste halbe Stunde des Spiels war die beste Barça-Leistung der letzten Jahre. Das ist der Weg, den wir gehen wollen."

Damit gestaltete die Blaugrana das erste Spiel nach dem Abgang von Lionel Messi positiv. Koeman weiß, dass er seine Mannschaft zukünftig anders ausrichten muss, weil er nun keinen Spieler mehr habe, der eine Partie im Alleingang entscheiden könne. "Unser Spiel könnte kollektiver sein als zuvor."