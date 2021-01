FC Barcelona : Ronald Koeman: "Francisco Trincao steht für die Zukunft von Barça"

30 Millionen Euro machte Barça im vergangenen Winter für Francisco Trincao locker. Der damalige Sportdirektor Eric Abidal lieh den Flügelstürmer nach dem Deal bis zum Saisonende an Braga aus.

In der Rückrunde startete Trincao in der portugiesischen Liga NOS so durch, dass Barcelona ihn Medienberichten zufolge für 60 Millionen Euro weiterkaufen hätte können. Die Katalanen behielten den Tempodribbler allerdings.

Unter Ronald Koeman darf der 21-Jährige bisher nur selten ran. Häufig trifft der Youngster die falschen Entscheidungen, rennt sich fest oder leistet sich Ballverluste.