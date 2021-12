FC Barcelona : "Ronald Koeman hätte mehr Zeit als Barça-Coach verdient gehabt"

"Er ist eine sehr wichtige Person in der Geschichte von Barça und gerade deshalb hätte er etwas mehr Zeit verdient gehabt", sagte Amor laut der Sportzeitung Mundo Deportivo gegenüber RAC1. Man hätte mit Koeman die Saison zu Ende spielen sollen.

Koeman, der einst als Abwehrchef des FC Barcelona mit seinem entscheidenden Endspiel-Tor gegen Sampdoria Genua im Sommer 1992 für den ersten Champions League-Titel der Katalanen gesorgt hatte, wurde am Ende Oktober 2021 von Barça-Präsident Joan Laporta von seinen Aufgaben entbunden.

"Ich hoffe, Xavi bekommt die nötige Zeit, um seine Vorstellungen umzusetzen"

Knapp zwei Wochen später heuerte Vereinslegende Xavi Hernandez als neuer Cheftrainer an. Guillermo Amor lobt den Koeman-Nachfolger. Die von Xavi installierte Spielweise erinnere ihn sehr an die Zeiten unter Pep Guardiola, so Amor. Er hoffe nur, dass Xavi "die nötige Zeit bekommt, um seine Vorstellungen umzusetzen."

Der Start unter Xavi ist durchwachsen verlaufen. Die ersten beiden Liga-Spiele gegen Espanyol Barcelona und Villarreal konnten gewonnen werden, gegen Betis Sevilla und Osasuna holte Barça aber nur einen Punkt. Aus der Champions League flog man nach einem torlosen Unentschieden gegen Benfica Lissabon und einer 0:3-Niederlage beim FC Bayern München raus und muss nun gegen SSC Neapel in der Europa League ran.

Wichtiger Erfolg gegen Elche

Gegen Elche drohte Barça am Samstag die nächsten Punkte liegen zu lassen. Eine 2:0-Führung verspielte man innerhalb von zwei Minuten, am Ende sicherte Youngster Nico (19) aber den 3:2-Erfolg. Die Blaugrana stehen nach 17 Partien auf dem 7. Tabellenplatz, der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt drei Zähler.