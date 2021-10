FC Barcelona : Ronald Koeman: "Ich bin es leid, mich zu verteidigen"

Der umstrittene Barça-Trainer Ronald Koeman trat am Freitag vor die Presse. Über sein Verhältnis zu Joan Laporta wollte er dabei nicht sprechen.

Koeman steht nach zwei Niederlagen in der Champions League gegen Bayern München und Benfica Lissabon in der Kritik. Auch in der Liga ist das Abschneiden mit zwölf Punkten aus sechs Spielen nicht optimal.