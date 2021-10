Barcelona-Trainer über Fan-Attacke : Ronald Koeman: "Mir gefällt nicht, was ich am Sonntag erlebt habe"

"Mir gefällt nicht, was ich am Sonntag erlebt habe", sagte Koeman auf der Pressekonferenz zum LaLiga-Duell mit Rayo Vallecano am Mittwoch (19 Uhr). "Es ist ein soziales Problem, ich glaube nicht, dass es eine Lösung für das gibt, was passiert ist, als ich das Camp Nou verlassen habe. Es sind Leute mit Bildungsproblemen, die wissen nicht, was Normen und Werte sind", so der Übungsleiter weiter. Er vertraue aber den Leuten, die die Lage des Vereins besser einschätzen können "als diese Jungs."

Ronald Koeman versuchte vor der Partie bei Rayo Optimismus zu verbreiten. "Barça muss immer gewinnen. Nach einem verlorenen Spiel umso mehr. Wir wissen, dass wir gut arbeiten, ein Spiel entwickeln und effektiv sein müssen", sagte der Niederländer. Er erwarte eine "gute Reaktion" der Mannschaft auf die Niederlage.