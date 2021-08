FC Barcelona : Ronald Koeman: "Müssen das Kapitel Lionel Messi schließen"

Dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen hat, versetzte die Anhänger in tiefe Trauer. Trainer Ronald Koeman richtet den Blick nach vorne.

Ronald Koeman hat die Community des FC Barcelona dazu aufgerufen, hinter dem Kapitel Lionel Messi einen Haken zu machen. Dass der auslaufende Vertrag des Superstars nicht verlängert werden konnte, löste eine wahre Schockwelle aus.

"Wir müssen verstehen, dass Spieler nicht ewig für denselben Verein spielen können", erklärt Koeman im Interview mit ESPN. "Wir müssen dieses Kapitel jetzt abschließen, denn wir müssen uns auf die kommende Saison konzentrieren."

Messi hat seine Fußballschuhe mehr als zwei Dekaden lang für die Blaugrana geschnürt. Die befinden sich in einer derart tiefen finanziellen Krise, so dass es unmöglich war, den hoch alimentierten Messi mit einem neuen Vertrag auszustatten.

"Nicht auf das konzentrieren, was passiert ist"

"Wir haben einige neue Spieler geholt und wir müssen uns weiter entwickeln. Und dafür haben wir Zeit. Wir arbeiten an der Zukunft dieses Vereins und es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren und nicht auf das, was in den letzten Tagen passiert ist", richtet Koeman den Blick nach vorne.