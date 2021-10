FC Barcelona : Ronald Koeman nach Pleite: "Ich weiß nicht, wie viel Kredit ich besitze"

Der FC Barcelona verlor am Samstagabend das Spitzenspiel bei Atletico Madrid mit 0:2 und rutscht so langsam immer weiter in das Mittelfeld der Liga ab. Der Trainer der Katalanen sprach nach der Partie über den Zustand des Teams und über seine eigene Situation.