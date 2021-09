FC Barcelona : Ronald Koeman öffnet Tür für Samuel Umtiti und Riqui Puig

Samuel Umtiti und Riqui Puig spielten in der Saison 2021/22 bisher keine Rolle. Barça-Coach Ronald Koeman öffnet den beiden Tribünen-Hockern nun die Tür für eine Rückkehr auf das Spielfeld.

Allerdings gebe es in der Innenverteidigung große Konkurrenz, betonte Koeman. Samuel Umtiti sei aber "ein sehr guter Innenverteidiger", wenn es dem Franzosen körperlich gut gehe.

"Umtiti versucht, das Beste aus dem Training herauszuholen. Und in den letzten zwei Wochen, mit der Vorsaison, die wir gemacht haben, ist er körperlich besser drauf als letztes Jahr", erklärte der Niederländer im Interview mit Mundo Deportivo.

Der Weltmeister von 2018 hat seit den Titelkämpfen in Russland mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Topfit hingegen ist Riqui Puig (21), dem Koeman bereits 2020 ein Vereinswechsel ans Herz gelegt hatte.

"Riqui muss die Dinge verbessern, über die wir gesprochen haben"

Während sich der junge Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison doch noch im Laufe des Jahres aufdrängte und insgesamt 24 Partien für die Katalanen machte, ist er bis dato in der neuen Spielzeit komplett außen vor. Für den 21-Jährigen hat Koeman eine klare Ansage: "Riqui muss die Dinge verbessern, über die wir in der Vorsaison gesprochen haben."

Generell gebe er jedem Spieler, der "das Beste für den Verein und gewinnen will" die Chance zu spielen, so der ehemalige niederländische Nationaltrainer: "Der Trainer sucht immer die stärkste Mannschaft und jeder kann im Training zeigen, dass er mehr Chancen verdient hat."