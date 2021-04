FC Barcelona : Ronald Koeman stimmt Loblied auf Antoine Griezmann an

Der FC Barcelona hat die Copa del Rey gewonnen. Dank einer Aufholjagd in der Primera Division in den vergangenen Monaten winkt nun sogar das nationale Double. Ronald Koeman hebt den Einfluss von Antoine Griezmann auf die gute Ausgangslage hervor.

Zuletzt traf der Weltmeister beim wichtigen 2:1-Erfolg über Villarreal doppelt. Koeman sieht eine positive Entwicklung beim 30-Jährigen: "Er hatte in dieser Saison Pech, aber es stimmt, dass er jetzt mehr Selbstvertrauen hat."

Griezmann komm in der laufenden Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend 18 Tore (11 Vorlagen). Damit ist der französische Nationalstürmer hinter Lionel Messi (33 Treffer) der zweitbeste Torschütze der Katalanen.

"Für mich ist Antoine ein sehr wichtiger Spieler", stellte der niederländische Übungsleiter auf einer Pressekonferenz klar. "Natürlich wurden unsere Stürmer dafür kritisiert, dass sie nicht kaltschnäuzig genug vor dem Tor sind, auch Antoine. Aber er ist ein Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt."

Beeindruckender war sein erstes Tor. Griezmann lupfte die Kugel präzise über den herauseilenden Villarreal-Keeper. Koeman schwärmt: "So einen Treffer wie gegen Villarreal macht man nicht, wenn man nicht an sich glaubt. Ich hoffe, er macht so weiter."

Weiter geht es für Griezmann und Co. am Donnerstagabend mit dem Nachspielspiel gegen Granada (19 Uhr). Mit einem Sieg kann Barça die Tabellenführung von Atletico Madrid übernehmen. Am Sonntag reist die Koeman-Truppe zum FC Valencia (21 Uhr).