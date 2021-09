FC Barcelona : Ronald Koeman verrät: Warum Lionel Messi zum Tyrann wurde

In einem Interview gewährt Ronald Koeman einige interessante Einblicke zur vergangenen Zusammenarbeit mit Lionel Messi. Was den Superstar eine Woche lang so richtig wütend machte.

Bevor es beim FC Barcelona in der täglichen Trainingsarbeit zur Sache geht, wird vor jeder Einheit ein Rondo gespielt. Wenn der Ball 20-mal ohne Kontakt der sich in der Mitte befindlichen Spieler rotiert, müssen jene Akteure eine Extrarunde absolvieren. Sollte das dreimal in Folge passieren, bilden die Spieler zwei Reihen und die Akteure aus der Mitte bekommen beim Durchlaufen unter anderem Schläge auf den Kopf.

Lionel Messi war nach Mehrfachrunde im Rondo "sehr wütend"

Ronald Koeman habe, so verrät er es im Gespräch mit Voetbal International, Lionel Messi gefragt, ob ihm das auch schon mal passiert sei. "Ja, einmal, sagte er. In all diesen Jahren", erwidert Koeman. "Bei ihm haben die älteren Spieler nie eine Übung gegen die jungen verloren. Es ist einmal passiert und Messi war eine Woche lang sehr wütend darüber. Wirklich, ein Tyrann."