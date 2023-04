Ronald Koeman: Wenn Lionel Messi nicht zu Barça zurückkehrt, wäre ich überrascht

Ronald Koeman will, dass Lionel Messi wieder für Barça spielt - Foto: / Getty Images

Die Gerüchte über einer Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona haben Hochkonjunktur. Ex-Barça-Trainer Ronald Koeman geht fest davon aus, dass der verlorene Sohn in diesem Sommer zurückkehren wird.

Für Koeman käme alles andere als eine Wiederzusammenführung in diesem Sommer einer großen Überraschung gleich: "Wenn ich Leo in einem anderen Trikot sehe, bin ich überrascht, denn Barça ist sein Zuhause, und dort muss er sein."

Barça arbeitet an der Reunion mit Lionel Messi - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Tatsächlich stehen die Chancen, Messi zurück ins Camp Nou zu holen, im Moment besser denn je. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der Superstar bereits die Entscheidung getroffen, seinen bei Paris Saint-Germain auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Was Messi genau plane, so sagte es Koeman, wisse der Niederländer aber nicht. "Bei Barça sprechen auch einige Dinge dagegen, die ich so lese, aber ich bin dafür, dass Messi wieder ein Spieler bei diesem Verein sein sollte", macht Koeman klar, dass La Pulga wieder für Barça spielen muss.