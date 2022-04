FC Barcelona : Ronaldinho hat Transfer-Tipp für Barça – es geht um die Nachfolge von Ousmane Dembele

"Raphinha hat große Qualität"

Ronaldinho würde sein Landsmann gerne in Spanien sehen. "Wenn er in LaLiga wechselt, dann sollte er zu Barça", so der Weltmeister von 2002. "Er ist ein Freund, ich kenne ihn schon lange. Er hat große Qualität."

Ronaldinho ist Barcelona noch immer sehr verbunden. Der Edeltechniker spielte von 2003 bis 2008 für den spanischen Giganten und gewann unter anderem die Champions League. Während seiner Zeit im Camp Nou wurde er zweimal zum Weltfußballer gekürt.