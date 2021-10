FC Barcelona : Ronaldinho: "Nie gedacht, Messi in einem anderen Trikot zu sehen"

Nach mehr als 20 Jahren, unzähligen sensationellen Einzelleistungen und Titel, verließ Messi seine große Liebe. Aber nicht weil er wollte, sondern weil Barça es sich nicht mehr leisten konnte, den Superstar zu bezahlen. Messi zog weiter zu Paris Saint-Germain, also dem Klub, bei dem für Ronaldinho 2001 das Fußballabenteuer in Europa begann.

Ronaldinho hätte niemals damit gerechnet, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlässt. "Ich war mir sicher, dass er seine Karriere in Barcelona beenden wird. Für mich war der Wechsel eine Überraschung", erzählt Ronaldinho im Gespräch mit Le Parisien.

"Ich bin sehr glücklich, ihn jetzt bei dem Verein zu sehen, bei dem ich in Europa angefangen habe - auch wenn ich niemals damit gerechnet habe, dass das passieren würde", gesteht Ronaldinho, der anfügt: "Ich mag PSG, aber es war eine Überraschung, denn ich hätte nie gedacht, dass ich ihn in einem anderen Trikot als dem von Barcelona sehen würde."

Messi nimmt in Paris langsam aber sicher Fahrt auf. Ob das am jüngsten Ronaldinho-Besuch lag? Die beiden ehemaligen Teamkollegen herzten sich vor dem Gruppenspiel in der Champions League gegen RB Leipzig, das PSG auch dank eines Messi-Doppelpacks mit 3:2 gewann.