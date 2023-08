Aus der Wüste nach Spanien? Barça wird Kollege von Cristiano Ronaldo angeboten

Es handelt sich um den Offensivspieler Talisca, ein echter Fußball-Globetrotter, dessen Talent einst von Benfica Lissabon entdeckt wurde. Er spielte für Benfica, aber unter anderem sowohl in der Türkei als auch in der chinesischen Liga.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist für viele internationale Topspieler aktuell voll im Trend. Ein Spieler könnte in dieser Transferperiode den umgekehrten Weg einschlagen und die Wüste in Richtung Europa verlassen.

Barça-Coach Xavi Hernandez (43) will nach dem Abschied von Ousmane Dembele einen neuen Stürmer - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Xavi will noch einen Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor

Barça will vorrangig einen Rechtsverteidiger verpflichten, aber Coach Xavi Hernández (43) fordert weiterhin auch einen Spieler, der aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr sorgen kann.

Seine Wunschlösung ist der Portugiese Bernardo Silva (29) von Manchester City, der sich laut spanischen Medienberichten einen Wechsel gut vorstellen könnte. Die Citizens sind allerdings ein schwerer Verhandlungspartner und werden für die finanziell angeschlagenen Katalanen wohl eher keine Abstriche bei der Ablösesumme machen.

Neymar keine Alternative mehr

Als Alternativen wurden auch Neymar (31) und Joao Felix (24) gehandelt. Beide wurden von der Vereinsführung als attraktive Marktoptionen eingestuft werden. Xavi ist hingegen nicht überzeugt.

Während sich Neymar inzwischen dem saudischen Klub Al-Hilal angeschlossen hat, ist Joao Felix weiterhin auf dem Markt. Der Portugiese sorgte bereits für Aufsehen, nachdem er öffentlich verkündet hatte, dass der FC Barcelona sein absoluter Traumklub wäre. Ein Wechsel ist hier zumindest noch nicht gänzlich vom Tisch.

Talisca weitere Option

Talisca, ebenfalls ein technisch hochbegabter Fußballspieler mit Zug zum Tor, würde auf dem Papier Xavis gewünschtem Profil entsprechen. Laut der spanischen Zeitung Sport wurde er dem FC Barcelona als mögliche Alternative angeboten.

In der vergangenen Saison erzielte der Brasilianer 20 Tore in 23 Begegnungen in der saudischen Liga. Konkrete Gespräche über einen Transfer gibt es zwischen dem FC Barcelona und Al-Nassr nicht.

Verwendete Quellen

sport.es