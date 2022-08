FC Barcelona Rosenkrieg: Gerard Pique und Shakira streiten um Luxus-Flieger

Über zwölf Jahre lang galten Popsängerin Shakira (45) und Barça-Verteidiger Gerard Pique (35) als Promi-Traumpaar. Im Juni gaben die beiden Stars allerdings bekannt, in Zukunft getrennte Wege gehen zu wollen. Die Scheidung könnte derweil zu einer Schlammschlacht mutieren.

Im Zentrum der Streitereien steht – wenig verwunderlich – das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Söhne Milan (9) und Sascha (7). Doch darüber hinaus entbrennt ein Kampf um die Vermögenswerte, die das Paar einst zusammen erworben hat. Ganz oben auf der Prioritätenliste soll laut der guatemaltekischen Zeitung Prensa Libre ein Privatjet stehen.

Der Luxus-Flieger, der knapp 20 Mio. Euro wert sein soll, war in den letzten Jahren das Familiengefährt. Damit die Kinder ihre viel beschäftigten Eltern auf ihren Reisen begleiten konnten, haben Shakira und Pique die Inneneinrichtung angepasst. So befinden sich in dem Flugzeug unter anderem ein Ess- und ein Fernsehzimmer.