FC Barcelona : Royaler Deal: Barça-Bosse reiben sich nach Emerson-Verkauf noch immer die Hände

Der Telegraph berichtet, dass die Katalanen ihr Glück kaum fassen konnten, als die Tottenham Hotspur mit einem Angebot über 31 Millionen Euro winkten, um Emerson Royal nach England zu transferieren. Barça zögerte bei dieser lukrativen Offerte nicht lange und machte im Nachhinein ein tolles Geschäft.

Der Rechtsverteidiger schloss sich nur wenige Wochen vor seinem Weiterverkauf den Azulgranas an. Insgesamt stand der nur knapp zwei Monate bei FC Barcelona in Lohn und Brot. Am 1. Juli 2021 wechselte er für ca. acht Millionen Euro von Betis Sevilla ins Camp Nou, bevor es am 31. August weiter nach England ging.