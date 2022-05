Wolverhampton Wanderers Ruben Neves deutet Abschiedswunsch an – Barça, Arsenal und Manchester United locken

Ruben Neves hat sich durch starke Leistungen im Trikot der Wolverhampton Wanderers auf die Wunschzettel einiger Fußballgiganten gespielt. Das Interesse der Top-Klubs kommt beim portugiesischen Nationalspieler gut an.

Ruben Neves hat offenbar nicht vor, seinen bis 2024 gültigen Vertrag in Wolverhampton zu erfüllen. "Wir alle haben Träume und wir müssen diese Träume in kurzer Zeit leben", sagte der Mittelfeldstratege gegenüber dem Onlineportal Goal auf seine Zukunft angesprochen.

Arsenal soll den 25-Jährigen ebenso auf seinen Einkaufszettel gesetzt haben wie Manchester United. Auch dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt, wo der Portugiese als potenzieller Erbe für Altmeister Sergio Busquets (33, Vertrag bis 2023) gehandelt wird.

Neves verhehlt nicht, dass er gerne den Schritt zu einem größeren Verein gehen würde. "Das einzige, was ich im Moment sagen kann, ist, dass jeder weiß, worum es im Fußball geht, worum es in unserem Leben geht. Unsere Karriere ist wirklich kurz und wir müssen die Chancen nutzen, die wir haben", so der 26-fache Nationalspieler.