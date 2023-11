Frenkie de Jong: Barça-Ass muss Comeback verschieben

Frenkie de Jong (26) wird dem FC Barcelona auch am Dienstag im Champions League Spiel gegen Shakhtar Donetsk weiterhin fehlen. Der Niederländer hatte sich vor sechs Wochen am Knöchel verletzt.

Die Rückkehr von Frenkie de Jong ins Spielgeschehen lässt weiter auf sich warten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich am 23. September gegen Celta Vigo am Knöchel und hat laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo nach wie vor Schmerzen.

Auch am Montag nahm der Niederländer erneut nicht am Mannschaftstraining teil und wurde somit nicht in den Kader für das Champions League-Spiel gegen Shakthar Donetsk, welches am Dienstag aufgrund des Krieges in der Ukraine in Hamburg stattfindet, berufen.

Einsatz gegen Alaves noch offen

Ein Einsatz am Sonntag im Ligaspiel gegen Alaves scheint hingegen noch nicht ausgeschlossen, ist aber angesichts des aktuellen Schmerzbildes eher unwahrscheinlich. Im Spiel gegen die Basken wird der amtierende spanische Meister bereits auf Youngster Gavi (19) im Mittelfeld verzichten müssen, der mit einer Gelbsperre zuschauen muss.

Rückkehr erst Ende November?

Das Fehlen von Frenkie de Jong, der sich zu Saisonbeginn in der besten Verfassung seit seinem Wechsel zu den Katalanen im Sommer 2019 präsentiert hatte, war in den letzten Spielen durchaus bemerkbar.

Sollte der 26-Jährige für die Partie gegen Alaves nicht fit werden, würde de Jong erst nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano am 25. November für den FC Barcelona auf den Platz zurückkehren.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo