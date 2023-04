Rückkehr von Xavi Simons: Barça trifft Entscheidung

Der FC Barcelona signalisiert kein Interesse daran, Xavi Simons zurückzuholen. Laut dem Journalisten Joan Fontes ist Xavi Hernandez nicht davon überzeugt, dem 19-Jährigen diesmal bei den Profis eine Chance zu geben.

Jordi Cruyff soll geradezu vernarrt in die Idee sein, Simons in den Barça-Kader zu holen. Das Offensivtalent war in dieser Saison an beeindruckenden 26 Toren für die PSV Eindhoven direkt beteiligt. Im Sommer wird ein Topklubwechsel erwartet.

Simons ließ sich fast ein Jahrzehnt in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia ausbilden, wechselte dann allerdings zu Paris Saint-Germain. Dort gelang ihm der Durchbruch bei den Profis nicht, dafür aber umso eindrucksvoller in Eindhoven.

"Ich habe hier ein stabiles Umfeld und einen Klub, der mir vertraut. Ich möchte hier einfach nur Großes erreichen", sagte Simons über seine Zeit in Eindhoven, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. Ex-Klub PSG kann ihn per Klausel zurückholen.

Verwendete Quellen

Joan Fontes