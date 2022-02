FC Barcelona : Sadio Mane wünscht sich Wechsel zu Barça oder Real Madrid

Gerade erst zum Sieger des Afrika-Cup gekürt, und schon gibt es Wechselgerüchte um Sadio Mane. Der Starspieler des FC Liverpool soll von einem Wechsel in LaLiga träumen, wobei nur der FC Barcelona und Real Madrid infrage kämen.

Mane sehe bei einem Wechsel nach Spanien größere Chancen, mit dem Gewinn der Meisterschaft in einem anderen Land sowie einem weiteren Erfolg in der Champions League der beste afrikanische Spieler der Geschichte zu werden.

Sadio Mane: Vertrag beim FC Liverpool läuft aus

Liverpool muss sich in diesem Sommer entscheiden, welcher Weg mit Mane eingeschlagen werden soll. Der Vertrag des Tempodribblers, der mit dem Senegal den Afrika-Cup gewann, läuft 2023 aus. Gespräche über eine allfällige Verlängerung soll es bisher noch keine gegeben haben.

Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Barça oder Real sind übrigens nicht neu. Das verwundert allerdings nicht, schließlich gehört Mane zu den besten offensiven Flügelspielern des Erdballs. Sieht der Afrikaner nach dem Gewinn der Premier League sowie der Champions League seine Mission an der Anfield Road nun also als erfüllt an?

Man müsse "bereit sein für alle möglichen Szenarien", sagte Jürgen Klopp, als er auf die Vertragssituationen angesprochen wurde. Der Kontrakt von Mohamed Salah läuft ebenfalls 2023 aus. Ein Indiz für einen Abgang von entweder Mane oder Salah könnte die Verpflichtung von Luis Diaz sein, der Liverpool bis zu 60 Millionen Euro kosten kann.