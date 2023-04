Sagt Vitor Roque Barça demnächst ab?

Vitor Roque (l.) will unbedingt für Barça spielen - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona räumt der Personalie Vitor Roque nicht die allerhöchste Priorität ein, so dass eine in diesem Sommer womöglich eintretende Zusammenarbeit scheitern könnte.

Laut dem Insider Fabrizio Romano ist der 18-Jährige fest entschlossen, künftig für Barça aufzulaufen – wie er es in vergangenen Interviews stets geäußert hatte. Vitor Roque will den Deal allerdings so schnell wie möglich eintüten und nicht bis Juli oder August warten.

Und genau das könnte für Barça zum Verhängnis werden. Die Rückkehr von Lionel Messi sowie die Verpflichtungen von Inigo Martinez und Ilkay Gündogan haben innerhalb der sportlichen Leitung Vorrang.