FC Barcelona : Kun Agüero: Kumpel Samir Nasri spricht von Karriereende - Xavi widerspricht

Kun Agüero befindet sich seit einigen Wochen wegen seiner Herzrhythmusstörungen in ärztlicher Behandlung. Inwiefern die Diagnose seine weitere Laufbahn bestimmt, war bislang nicht klar. Ein Ex-Kollege des Spielers verkündete nun das zeitnahe Karriere-Aus des Argentiniers. Der FC Barcelona kann diese Meldung nicht bestätigen.

Samir Nasri spielte von 2011 bis 2017 gemeinsam mit Sergio Agüero bei Manchester City. Die beiden Offensivspieler vereint bis heute eine Freundschaft. Nasri sprach am Samstag beim französischen TV-Sender Canal+ davon, dass sein Kumpel seine Fußballschuhe demnächst an den Nagel hängen werde. Agüero habe ihm eine Textnachricht geschickt, in der er seine Rücktrittpläne offenbarte.

Xavi Hernandez, der neue Coach des FC Barcelona, wurde nach dem 1:0-Sieg über Espanyol mit den Aussagen Nasris konfrontiert und widersprach diesen Behauptungen. "Über 'Kun' Agüero weiß ich nichts Neues, ich sprach mit ihm am vorherigen Tag, er war entspannt. Was gesagt wurde, ist nicht wahr."