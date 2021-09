FC Barcelona : Samuel Eto'o: "Memphis Depay wird der neue Barça-Anführer"

Memphis Depay (27) hat an den ersten Spieltagen der neuen LaLiga-Saison seine Klasse bereits aufblitzen lassen. Samuel Eto'o ist beeindruckt – und traut dem Niederländer Großes zu.

"Er wird der neue Anführer von Barcelona sein", prognostizierte der ehemalige kamerunische Nationalstürmer, der mit Barça einst die Königsklasse gewann, laut der Sporttageszeitung AS über den Neuzugang, der ablösefrei von Olympique Lyon ins Camp Nou gewechselt war.

Auch Ex-Barça-Angreifer Patrick Kluivert sieht in der Verpflichtung seines Landsmanns einen gelungenen Schachzug von Präsident Joan Laporta: "Er macht sich gut in der niederländischen Nationalmannschaft. Vielleicht kann er diese Rolle auch in Barcelona übernehmen."