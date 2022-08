Primera Division Samuel Umtiti: Barça findet wohl Abnehmer – Wechsel noch diese Woche

Seit gefühlten Ewigkeiten sucht der FC Barcelona nach einem neuen Klub für Samuel Umtiti. Noch vor dem Start in die neue Saison soll sein Abgang fixiert werden.

Das spanische Radionetzwerk lässt den Zielverein allerdings offen. Es heißt nur, der 28-Jährige werde Barça noch vor dem Start in die neue Saison mit dem Heimspiel gegen Rayo Vallecano (Samstag, 21 Uhr) verlassen.

Das Arbeitsverhältnis zwischen dem FC Barcelona und Samuel Umtiti ist schon seit Längerem nur noch eine Zweckbeziehung. Nun scheint sich aber eine endgültige Lösung abzuzeichnen. Laut Cadena Cope geht Umtitis Wechsel zu einem anderen Klub noch in dieser Woche über die Bühne.

Umtiti hatte seinen Vertrag zwar erst im Januar bis 2026 verlängert, verzichtete im Zuge dessen Barça zuliebe auf einen Teil seines Gehalts, was ausschlaggebend für diese Maßnahme war. Umtiti verfügt zudem über eine Klausel, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag am Ende der Saison 2022/23 zu kündigen. So lange sollte es aber nicht mehr dauern.