Samuel Umtiti: Barça schöpft neue Verkaufshoffnung

Seit etlichen Transferphasen versucht der FC Barcelona Samuel Umtiti von der Gehaltsliste zu bekommen. In wenigen Wochen wollen die Blaugrana einen erneuten Anlauf unternehmen. Als Heimathaften kommt die Ligue 1 infrage.

An den Barça-Planungen mit dem Innenverteidiger hat das allerdings nichts geändert. Der Sport zufolge wollen die Katalanen Umtiti noch vor Beginn der neuen Saison an einen anderen Klub verkauft haben. Allein der Glaube daran fehlt inzwischen.

Umtiti kam in dieser Saison erst auf einen Einsatz in der spanischen Meisterschaft, den Rest der Partien verzichteten Ronald Koeman und dessen Nachfolger Xavi Hernandez nicht unerwartet auf Umtitis Dienste. Barça ist aufgrund des geringeren Gehalts positiver als noch in den letzten Transferphasen gestimmt, endlich einen Abnehmer für den 28-Jährigen zu finden.