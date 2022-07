FC Barcelona Samuel Umtiti durch Medizincheck gerasselt? Berater dementiert

In Frankreich gab es in den letzten Tagen unzählige Berichte und Wortmeldungen, die Samuel Umtiti und seinem vermeintlichen Wechsel zu Stade Rennes gewidmet waren. Was nicht stimmt: Der Spieler des FC Barcelona ist nicht durch den Medizincheck gefallen.