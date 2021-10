FC Barcelona : Samuel Umtiti bricht sein Schweigen: Wie er über seine Barça-Zukunft denkt

Samuel Umtiti hat im Sommerurlaub hart an sich gearbeitet, unter anderem seine Ernährung umgestellt. Er sagte einmal, dass er sich so fit fühle wie noch nie. In acht Pflichtspielen schaffte es der Innenverteidiger wieder in den Spieltagskader. Auf seinen ersten Saisoneinsatz wartet Umtiti noch.

"Wir sind sechs Innenverteidiger und ich wusste, dass es für mich schwierig werden würde zu spielen", erklärt sich Umtiti bei der Mundo Deportivo. "Aber ich bin so: Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und sicher bin, dass ich das Niveau habe, dann will ich es auch beweisen."