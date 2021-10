Vertrag bis 2023 : Samuel Umtiti lehnte Angebote von Lazio und Besiktas ab – im Januar will Barça ihn loswerden

Die Zeiten, in denen Samuel Umtiti Weltklasse verkörperte, sind lange vorbei. Nach dem Karriere-Höhepunkt, dem Titelgewinn bei der WM 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, machten Verletzungsprobleme dem Innenverteidiger immer wieder zu schaffen.

Seinen Stammplatz in Barcelona verlor der spielstarke Abwehrmann zunächst an Clement Lenglet, mittlerweile sind gleich fünf Innenverteidiger (neben Lenglet: Gerard Pique, Eric Garcia, Ronald Araujo, Oscar Mingueza) in der Hierarchie an ihm vorbeigezogen.